Tạm giữ nhóm người chửi bới, ngăn cảnh sát xử lý vi phạm nồng độ cồn

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, khoảng 19h40 ngày 5/2, tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp gồm thiếu tá Phan Thanh Nhơn, Trung tá Phạm Minh Thái, Đại úy Trần Phong Nhã, Đại úy Lê Đức Kiều, Thượng úy Đinh Trọng Nghĩa, Thượng úy Nguyễn Văn Quyết làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn.

Trong đó Thiếu tá Nhơn và Thượng úy Nghĩa được mặc thường phục (do là chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp). Khi đến đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, tổ tuần tra phát hiện Long chạy xe máy chở Lưu có biểu hiện say xỉn và không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Nhóm người này đã thừa nhận hành vi phạm tội (Ảnh: CACC)

Khi dừng xe, Thiếu tá Nhơn giới thiệu là Tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp, xuất trình thẻ ngành, đồng thời yêu cầu Long xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Tuy nhiên Lưu đã thách thức, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm và dùng tay đẩy thành viên lực lượng 363, xông đến định gây hấn với Thiếu tá Nhơn.

Để trấn áp Lưu, Thiếu tá Nhơn đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Lưu. Lúc này nhóm bạn của Lưu và Long là Minh, Sáng, Vy cùng một số người khác đang nhậu gần đó nhìn thấy và đi tới.

Nhóm này đã cùng Long gây áp lực cho tổ công tác. Lưu càng lấn tới, xông vào khiêu khích và vung tay, húc vào người các chiến sĩ, trong khi những người khác trong nhóm lăng mạ, thách thức tổ công tác. Trung tá Thái (cán bộ Đội An ninh) bị giật rớt mất bảng tên công an nhân dân.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Một số người đi đường chứng kiến sự việc đã đứng xem và dùng điện thoại quay lại, dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Tổ công tác 363 sau đó đã phối hợp Công an phường 11, quận Gò Vấp đến khống chế và đưa nhóm người của Lưu, Long về trụ sở để làm rõ nội dung vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ghi nhận Long có nồng độ cồn là 0,637mg/l khí thở.