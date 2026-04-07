Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

Thứ Ba, 18:14, 07/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi điều khiển xe đèo ba, không đội mũ bảo hiểm… lao vào tổ công tác khiến 1 cán bộ CSGT bị thương.

Trước đó, vào khoảng 15h00 ngày 6/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe mô tô BKS 28B1-326.47 có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

tam giu thanh nien vi pham nong do con, tang ga dam vao csgt hinh anh 1
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, đối tượng Bùi Văn Hùng (sinh năm 2005 - trú tại xóm Vín Hoà, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi bỏ chạy, sau đó liều lĩnh, manh động điều khiển xe mô tô quay đầu, tăng ga đâm thẳng vào đồng chí Vũ Huy Thành đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí bị thương, gãy xương cẳng chân trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và đưa đồng chí Thành đi cấp cứu. Qua kiểm tra xác định, đối tượng Bùi Văn Hùng vi phạm nghiêm trọng với nồng độ cồn 0,755mg/1 khí thở, mặc dù đã đủ tuổi được cấp GPLX nhưng đối tượng chưa có GPLX mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm.

tam giu thanh nien vi pham nong do con, tang ga dam vao csgt hinh anh 2
Hiện trường vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngay trong ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoà (45 tuổi, ngụ ấp Tân Tây 1, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Đề xuất coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Trước tình trạng bạo lực y tế ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề xuất coi hành vi bạo lực với nhân viên y tế như một hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố đối tượng tông xe vào Cảnh sát Giao thông ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ việc nam thanh niên tông xe vào CSGT, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phong để điều tra về tội giết người.

Khởi tố thanh niên đi xe máy tông vào cảnh sát giao thông

VOV.VN - Ngày 01/03, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Hoàng An (17 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

