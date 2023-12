Tạm hoãn xuất cảnh 4 người liên quan vỡ hụi gần 200 tỷ đồng tại Phan Thiết

Thông tin trên được cung cấp tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chiều nay (30/11).

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP. Phan Thiết thông tin vụ vỡ hụi tại Giao ban báo chí chiều 30/11 (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, từ tháng 10/2023 đến nay, cơ quan này đã nhận được 369 đơn tố cáo của các cá nhân trong và ngoài tỉnh liên quan 4 đường dây hụi trên địa bàn TP. Phan Thiết.

Các cá nhân liên quan 4 đường dây hụi bị tố cáo gồm: bà Huỳnh Thị Thúy Vân (27 tuổi), bà Trần Thị Thanh Ngân (25 tuổi), bà Ngô Thị Loan Chi (32 tuổi) và bà Nguyễn Thị Trường Sa (22 tuổi) cùng trú tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tổng số tiền liên quan 4 đường dây hụi này là gần 200 tỷ đồng. Cơ quan Công an chưa khẳng định được đây có phải là con số cuối cùng hay chưa.

Trước tình hình trên, Công an TP. Phan Thiết đã thành lập tổ công tác chuyên thụ lý đơn và đưa vào tin báo tố giác tội phạm để xử lý. Công an TP. Phan Thiết cũng đã báo cáo và được Bộ Công an đồng ý tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 cá nhân nói trên.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Loan Chi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức chơi hụi.

Sau đó có thêm bà Trần Thị Thanh Ngân đã hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết. Còn lại bà Huỳnh Thị Thúy Vân và bà Nguyễn Thị Trường Sa hiện công an đang tiếp tục vận động ra hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Bà Ngô Thị Loan Chi bị bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức chơi hụi (Ảnh: D.T)

Qua điều tra, các đường dây hụi nêu trên hoạt động không theo phương thức truyền thống mà thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, từ đó lôi kéo các cá nhân khác (kể cả ngoài tỉnh) tham gia. Mỗi dây hụi thành lập một nhóm trên mạng xã hội, các hụi viên không biết mặt nhau mà chỉ có chủ hụi biết các thành viên.

Khi khui hụi, cá nhân nào trúng cũng không được thông báo đến các thành viên khác biết, mà chỉ có chủ hụi biết, với lý do bảo mật thông tin cá nhân. Sau đó các con hụi chuyển tiền cho chủ hụi thông qua tài khoản ngân hàng. Khi các chủ hụi tuyên bố mất khả năng chi trả, rồi tạm trốn tránh, tắt máy điện thoại, khoá các trang mạng xã hội... lúc này con hụi mới bức xúc và làm đơn tố cáo.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết, hụi là hình thức huy động vốn truyền thống, có từ lâu đời, được pháp luật bảo vệ bằng Nghị định 19 năm 2019 và những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 44 về an ninh trật tự. Còn hình thức chơi hụi trên mạng xã hội như thế này là không đúng quy định.

“Trên các trang mạng xã hội chúng ta không gặp được mặt nhau thì khó biết được tính minh bạch của dây hụi. Việc chơi hụi không đúng với các quy định vì Nghị định 19 quy định rất rõ khi tham gia chơi hụi thì các hụi viên phải biết mặt nhau. Còn dây hụi cũng không thể có chuyện lời tới 20 – 30% trên 1 dây hụi” - Thượng tá Trần Long Khánh nói.