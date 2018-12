Tăng cường trấn áp tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thời điểm này, tình trạng vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ đang có dấu hiệu tăng mạnh. Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đang triển khai các biện pháp cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể tới lực lượng công an của địa phương để triển khai. Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Quốc Sáng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Ông Trần Quốc Sáng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

PV: Ông đánh giá như thế nào về các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện vẫn đang nằm trong các nhà dân và đặc biệt là tình trạng gần đây các loại tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ để gây án?

Đại tá Trần Quốc Sáng: Vũ khí vật liệu nổ trong những năm qua tập trung ở biên giới phía Bắc, bây giờ là ở biên giới ở miền Trung, Tây Nguyên, phía Nam, đường biển… Việc vận chuyển được các đối tượng mua và chia lẻ ra các linh kiện của súng. Sau đó nhập lậu và thẩm lậu vào nước ta, các đối tượng đã chế tác và lắp ráp lại thành súng.

Một mặt do nhận thức của người dân, để phòng ngừa trông coi tài sản của mình đã dùng các loại súng tự chế, đạn với mục đích bảo vệ nương rẫy, nhà cửa để phòng chống tội phạm. Đối với pháo nổ cũng vận chuyển thay đổi phương thức, đó là không phải ở dịp Tết mà có thể trong giữa năm đã buôn bán, vận chuyển thẩm lậu vào địa bàn nước ta. Trong những chuyên án mà chúng tôi thu giữ và bắt được thì mới chỉ là một số, thực chất vẫn còn tiềm ẩn trong nhân dân.

PV: Trong dịp cuối năm, tình trạng vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ đang có dấu hiệu tăng mạnh. Vậy lực lượng quản lý đang có những biện pháp ngăn tình trạng này như thế nào nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 này thưa ông?

PC_Article_Middle

Đại tá Trần Quốc Sáng: Chúng tôi sẽ triển khai toàn bộ lực lượng quản lý hành chính, công an các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tối đa lực lượng công an của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động và xác lập các chuyên án để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo an toàn cho dịp tết Nguyên đán năm nay. Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp là Ban Giám đốc của công an các địa phương, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có kế hoạch để chỉ đạo, xác lập các chuyên án.

Đồng thời, huy động tối đa các lực lượng để triển khai phòng ngừa, tuyên truyền, răn đe các loại đối tượng đã có tiền sử về sử dụng vũ khí và pháo. Qua đó, nhằm giảm tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp tết năm nay. Thời khắc giao thừa, ngay từ Bộ cũng triển khai các lực lượng phối hợp với các công an địa phương đến tận các địa bàn thôn xóm để làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời việc đốt pháo.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm VOV.VN -Nhiều trường hợp người cho vay và cả người vay đã biến mình thành nạn nhân hay tội phạm khi sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp tiền bạc.