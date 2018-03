Tang vật gây án tại hiện trường vụ vợ chết, chồng nằm thoi thóp ở khu rẫy

Sáng nay (19/3), các cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cùng lực lượng chức năng địa phương đã vào hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng để tiến hành khám nghiệm, lấy dấu vết phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Căn chòi nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vào chiều 18/3/2018. Rẫy tiêu nơi xảy ra án mạng thuộc địa bàn thôn 2A, xã Đông Hà. Tại đây, lực lượng chức năng đã chụp ảnh vết máu, các dấu vết khả nghi và đo vẽ hiện trường; đồng thời thu giữ 1 cây rựa và 1 cái kéo được cho là tang vật gây án. Trong ảnh: Chị Trương Thị Tuyết Nga nằm chết bên vũng máu ở gian bếp phía sau Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Đông Hà, rẫy nằm ở xa nhà, cách khu dân cư chợ Đông Hà chừng 5km. Hôm qua là ngày thu hoạch tiêu cuối cùng của gia đình chị Trương Thị Tuyết Nga (sinh năm 1974). Ở đây đang có một nhóm gần chục người hái tiêu thuê cho gia đình nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng Buổi trưa, chị Nga vào nấu ăn trưa cho những người hái tiêu. Chồng chị Nga là anh Huỳnh Văn Ánh (sinh năm 1973) sau khi đi ăn cưới về cũng vào rẫy. Ăn trưa và nghỉ ngơi xong, mọi người đi hái tiêu cách căn chòi hơn trăm mét, còn hai vợ chồng chị Nga vẫn ở trong chòi. Do mọi người hái tiêu nói chuyện lớn và cách xa căn chòi, nên không nghe tiếng la hét từ phía trong. Trong ảnh: Hiện trường hằn dấu chân dính máu, nhưng đồ đạc xung quanh ít bị xáo trộn Cuối giờ chiều, những người hái tiêu đi vào chòi thì bất ngờ phát hiện chị Nga bị chém nhiều nhát trên đầu nằm chết bên vũng máu; còn anh Ánh cũng bị thương đang nằm thoi thóp được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, rồi chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Một tổ cảnh sát đã được điều vào Bệnh viện Chợ Rẫy chờ điều kiện thuận lợi sẽ lấy lời khai của chồng chị Nga. Trong ảnh: Trước khi án mạng xảy ra, vào buổi trưa, chị Nga vào rẫy tiêu nấu đồ ăn đãi nhân công trong ngày thu hoạch cuối cùng Trong ảnh: Cửa sau căn chòi gạch còn vương vết máu nạn nhân. Công an đã thu giữ một cây rựa và một cây kéo được cho là tang vật gây án

