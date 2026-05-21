Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả

Ngày 21/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả mang thương hiệu “BACONCO”.

Tang vật thu giữ gồm hơn 70 tấn phân bón giả mang thương hiệu “BACONCO”, với tổng giá trị ước tính trên 1,5 tỷ đồng. (Ảnh: T.C)

Theo cơ quan điều tra, thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở đợt cao điểm kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một doanh nghiệp hoạt động bất thường trong lĩnh vực sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Sau thời gian theo dõi, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt khám xét trụ sở công ty cùng 5 điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa khác tại Tây Ninh và TP.HCM.

Tại các địa điểm kiểm tra, công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty TNHH BACONCO. Tang vật thu giữ gồm hơn 70 tấn phân bón giả mang thương hiệu “BACONCO”, trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài số hàng hóa vi phạm, cơ quan điều tra còn niêm phong toàn bộ dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị đóng gói, tem nhãn giả cùng nhiều sổ sách, tài liệu phục vụ điều tra mở rộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất và tiêu thụ phân bón giả theo mô hình khép kín, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hành vi vi phạm. Các nghi phạm phân công vai trò cụ thể từ khâu sản xuất, in bao bì, vận chuyển đến phân phối hàng hóa ra thị trường.

Theo công an, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu phân bón BACONCO để đánh lừa người tiêu dùng và các đại lý tại nhiều địa phương. Bao bì, tem nhãn được làm tinh vi nhằm tạo sự nhầm lẫn với hàng chính hãng.

Lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô liên tỉnh và mục đích trục lợi lớn. Hành vi sản xuất phân bón giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp chân chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.