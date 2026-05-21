  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả

Thứ Năm, 16:39, 21/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu “BACONCO” hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc, tem nhãn và tài liệu liên quan. Ba đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả mang thương hiệu “BACONCO”.

Tang vật thu giữ gồm hơn 70 tấn phân bón giả mang thương hiệu “BACONCO”, với tổng giá trị ước tính trên 1,5 tỷ đồng. (Ảnh: T.C)

Theo cơ quan điều tra, thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở đợt cao điểm kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một doanh nghiệp hoạt động bất thường trong lĩnh vực sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Sau thời gian theo dõi, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt khám xét trụ sở công ty cùng 5 điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa khác tại Tây Ninh và TP.HCM.

Tại các địa điểm kiểm tra, công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty TNHH BACONCO. Tang vật thu giữ gồm hơn 70 tấn phân bón giả mang thương hiệu “BACONCO”, trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài số hàng hóa vi phạm, cơ quan điều tra còn niêm phong toàn bộ dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị đóng gói, tem nhãn giả cùng nhiều sổ sách, tài liệu phục vụ điều tra mở rộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất và tiêu thụ phân bón giả theo mô hình khép kín, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hành vi vi phạm. Các nghi phạm phân công vai trò cụ thể từ khâu sản xuất, in bao bì, vận chuyển đến phân phối hàng hóa ra thị trường.

Theo công an, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu phân bón BACONCO để đánh lừa người tiêu dùng và các đại lý tại nhiều địa phương. Bao bì, tem nhãn được làm tinh vi nhằm tạo sự nhầm lẫn với hàng chính hãng.

Lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô liên tỉnh và mục đích trục lợi lớn. Hành vi sản xuất phân bón giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp chân chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Chuyển điều tra vụ sản xuất gần 90 tấn phân bón giả ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tối 16/3, ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Sở Công Thương Đắk Lắk) xác nhận, chi cục vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc sản xuất gần 90 tấn phân bón giả.

VOV.VN - Tối 16/3, ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Sở Công Thương Đắk Lắk) xác nhận, chi cục vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc sản xuất gần 90 tấn phân bón giả.

Sau xăng, dầu, nguy cơ tăng giá phân bón dần hiện hữu

VOV.VN - Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không chỉ tác động tới thị trường dầu khí mà còn có thể kéo theo biến động trên thị trường phân bón. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trong nước cảnh báo nguy cơ giá phân bón tăng nếu nguồn cung và vận tải quốc tế bị gián đoạn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất phân bón giả quy mô lớn

VOV.VN - Chiều nay (7/2), Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

