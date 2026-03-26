Test nhanh ma túy người lao động làm việc tại các công trình dầu khí ngoài khơi

Thứ Năm, 12:08, 26/03/2026
VOV.VN - Ngày 24/3, tại Cảng Sân bay Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức test nhanh, kiểm tra ma túy đối với cán bộ, công nhân viên và lao động nhà thầu trước khi ra làm việc tại các giàn khoan.

Theo đó, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Vietsovpetro tiến hành test nhanh nước tiểu, kiểm tra các chất ma túy đối với 42 cán bộ, công nhân viên và lao động nhà thầu trước khi tham gia chuyến bay ra các công trình dầu khí ngoài khơi. 

Hoạt động được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. 

Tiến hành test nhanh nước tiểu, kiểm tra các chất ma túy đối với các cán bộ, công nhân viên Vietsovpetro

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ 42 cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các giàn RC8, RP1, RCDN, RC5 chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; không phát hiện trường hợp nào dương tính với các chất ma túy. 

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy phổ biến hiện nay; những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội về ma túy; đồng thời phân tích rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và trật tự an toàn xã hội. 

Khuyến khích mỗi cá nhân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy; tích cực tham gia xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. 

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy 

Việc tổ chức test nhanh ma túy đối với cán bộ, công nhân viên trước khi ra làm việc tại các nhà giàn là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý con người, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn lao động, đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng, sân bay và các công trình dầu khí. 

Theo Thượng tá Lương Văn Giỏi, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp theo quy chế đã ký kết; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công nhân viên Vietsovpetro và lực lượng lao động của các nhà thầu.
Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Đột xuất kiểm tra ma túy trong công nhân ở Thái Nguyên
Đột xuất kiểm tra ma túy trong công nhân ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 24/1, Công an phường Vạn Xuân tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra đột xuất, test nhanh chất ma túy đối với công nhân, người lao động tại các công trường xây dựng nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Xét nghiệm ma túy hơn 10.000 công nhân, phát hiện 15 trường hợp dương tính
Xét nghiệm ma túy hơn 10.000 công nhân, phát hiện 15 trường hợp dương tính

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch ban hành ngày 9/1/2026, Công an TP Hải Phòng đồng loạt tổng kiểm tra cư trú, xét nghiệm ma túy đối với hơn 10.000 công nhân ngoại tỉnh tại các khu nhà trọ, phát hiện 15 trường hợp dương tính.

Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp
Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp

Ngày 18/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Tam Hiệp vừa triệt phá một tụ điểm ma túy tại phòng trọ và truy ra đường dây cung cấp ma tuý.

