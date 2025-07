Thanh Hóa: Khởi tố 6 đối tượng trong vụ sửa điểm thi vào lớp 10

Khởi tố 18 bị can liên quan vụ án tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

VOV.VN -Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, công ty có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội, các tỉnh và thành phố trên toàn quốc; khởi tố 18 bị can.