Thành lập lực lượng đặc biệt 151, Gia Lai mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, cùng hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Gia Lai.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ trực thuộc Công an tỉnh Gia Lai tham dự lễ ra quân cao diểm trấn áp tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an Gia Lai trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua. đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu nắm chắc tình hình từ cơ sở, xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh tội phạm; quyết liệt trừng trị các loại tội phạm, không để hình thành tụ điểm phức tạp mới; phòng ngừa chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

“Lễ ra quân hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thần tốc và trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt đẹp hơn. Tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh trật tự, qua đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả cho mọi tầng lớp nhân dân”, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: đợt cao điểm lần này là hành động cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Công an, thể hiện quyết tâm chính trị trong bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Từ nay đến giữa tháng 9, toàn lực lượng sẽ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, bảo kê, ma túy, trộm cắp, cướp giật, vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác khoáng sản trái phép và sử dụng công nghệ cao để phạm tội.

Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật khí công chiến đấu thể hiện sắc nét sức mạnh thể chất của lực lượng công an nhân dân

Một trong những điểm mới là việc Công an tỉnh Gia Lai thành lập và triển khai lực lượng tuần tra hỗn hợp 151 – gồm 2 tổ cấp tỉnh và 135 tổ cấp xã, kết hợp tuần tra nghiệp vụ và vũ trang, tổ chức kiểm soát khép kín địa bàn. Lực lượng này sẽ xử lý quyết liệt các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép, tội phạm đường phố và các điểm nóng về an ninh trật tự.

“Toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, luôn ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí và thực hiện bằng được chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Toàn lực lượng công an tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.

Sau lễ ra quân, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến phố tại phường Quy Nhơn

Ngay sau phần Lễ, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã tham gia biểu diễn võ thuật đồng diễn và khí công chiến đấu, phần trình diễn đặc sắc thể hiện sức mạnh thể chất, tinh thần thép và ý chí sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Tại lễ ra quân, công an tỉnh cũng tổ chức diễu hành hàng chục phương tiện đặc chủng hiện đại như xe chống đạn, xe thiết lập rào chắn barrie, xe phun nước chống bạo loạn, xe cứu hộ đa năng, xe chỉ huy PCCC, xe truyền thông lưu động, xe thang chữa cháy, xe chở động vật nghiệp vụ… tạo khí thế sôi nổi, sẵn sàng ứng trực, chiến đấu và cứu nạn trong mọi tình huống.