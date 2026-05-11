Làm rõ nhóm thiếu niên ở Thái Nguyên cướp tài sản sau 3 giờ truy xét

Theo cơ quan công an, trước đó, các đối tượng N.N.B (SN 2012) và L.H.G (SN 2009), cùng trú tại xã Trại Cau, chở nhau bằng xe máy đến khu vực thôn 5 thì gặp K.M.H (SN 2010). Trong lúc ngồi uống nước, cả nhóm phát hiện một người đi xe đạp điện nên nảy sinh ý định cướp đèn xe để bán lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng sau đó điều khiển xe máy đuổi theo, ép xe nạn nhân, đe dọa, dùng vũ lực rồi bẻ lấy đèn xe trước khi mang đi cất giấu và bỏ trốn.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng đều chưa thành niên nhưng có hành vi nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ cả 3 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.