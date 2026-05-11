Cải chính

Làm rõ nhóm thiếu niên ở Thái Nguyên cướp tài sản sau 3 giờ truy xét

Thứ Hai, 17:16, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, thu hồi toàn bộ tang vật.

Theo cơ quan công an, trước đó, các đối tượng N.N.B (SN 2012) và L.H.G (SN 2009), cùng trú tại xã Trại Cau, chở nhau bằng xe máy đến khu vực thôn 5 thì gặp K.M.H (SN 2010). Trong lúc ngồi uống nước, cả nhóm phát hiện một người đi xe đạp điện nên nảy sinh ý định cướp đèn xe để bán lấy tiền tiêu xài.

lam ro nhom thieu nien o thai nguyen cuop tai san sau 3 gio truy xet hinh anh 1
3 đối tượng cùng tang vật

Các đối tượng sau đó điều khiển xe máy đuổi theo, ép xe nạn nhân, đe dọa, dùng vũ lực rồi bẻ lấy đèn xe trước khi mang đi cất giấu và bỏ trốn.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng đều chưa thành niên nhưng có hành vi nguy hiểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ cả 3 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Phát hiện 220 đối tượng vi phạm, thu cả súng và hàng trăm viên đạn ở Thái Nguyên

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày tăng cường tuần tra, lực lượng Công an Thái Nguyên đã phát hiện 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tạm giữ 133 phương tiện cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Đáng chú ý, nhiều vụ việc liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên.

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày tăng cường tuần tra, lực lượng Công an Thái Nguyên đã phát hiện 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tạm giữ 133 phương tiện cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Đáng chú ý, nhiều vụ việc liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên.

Tạm giam đối tượng xâm hại nạn nhân dưới 16 tuổi khi say rượu ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ việc đối tượng Đ.T.L trú tại xã Trại Cau bị cáo buộc lợi dụng lúc nạn nhân say rượu, mất khả năng nhận thức để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

VOV.VN - Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ việc đối tượng Đ.T.L trú tại xã Trại Cau bị cáo buộc lợi dụng lúc nạn nhân say rượu, mất khả năng nhận thức để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

