Thiếu nữ bị khống chế hiếp dâm trên cánh đồng vắng giữa ban ngày

Ngày 10/4, chị H.Th.L (SN 1998, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chị đã trình báo đến cơ quan công an về việc mình bị một đối tượng khống chế, hiếp dâm.

Sau vụ việc chị L vô cùng hoang mang.

Theo trình bày của chị L, vào đầu giờ chiều ngày 5/4, chị điều khiển xe máy từ nhà ở xã Nghi Vạn – đến xã Hưng Đông, TP Vinh học ngoại ngữ, để chuẩn bị cho việc đi xuất khẩu lao động. Khi qua cánh đồng vắng người, chị bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên ép chị phải dừng xe.



Sau đó đối tượng dùng hung khí khống chế chị L đưa xuống cánh đồng vắng. Khi chị L chống cự thì bị đối tượng đánh, dùng hung khí dọa giết. Sau khi thỏa mãn thú tính đối tượng còn lấy số điện thoại của nạn nhân, dọa không được kể lại sự việc với ai. Thậm chí sau đó đối tượng còn liên lạc qua điện thoại yêu cầu chị L phải đến nhà nghỉ.

Ngay sau đó, chị L đã đến công an xã Nghi Vạn trình báo sự việc. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an xã Nghi Vạn đã báo sự việc lên công an huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ. Ngày 6/4, cơ quan điều tra đưa đi giám định đưa chị L đi giám định, nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng.

Sau khi sự việc xảy ra chị L vô cùng bất an, không dám tiếp tục đi học một mình vì sợ sẽ gặp lại kẻ xấu.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.

