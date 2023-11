Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan từ Ngân hàng SCB

Thủ đoạn lập khống hồ sơ, rút tiền ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong số đó, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh "Đưa hối lộ;" "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản."

Bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ." Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội danh "Tham ô tài sản," "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng," "Nhận hối lộ," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Bị can Trương Mỹ Lan

Theo Kết luận điều tra, với vai trò là Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết; giao cho người nhà, người thân tín điều hành, quản lý.

Với Ngân hàng SCB (Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn), bà Trương Mỹ Lan dù không nắm giữ chức vụ tại đây nhưng lại là cổ đông chính, có thời điểm nắm giữ 85% cổ phần. Kết luận điều tra xác định, bà Lan dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình, cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB, vốn là tiền của người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng.

Với các thủ đoạn trên, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã "rút ruột" 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng 415.000 tỷ đồng.

Hai cựu Chủ tịch SCB có liên quan trong vụ án là Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành hiện đã bỏ trốn và có lệnh truy nã, cùng với 5 bị can khác.

Kê biên hàng nghìn bất động sản của Trương Mỹ Lan

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên số tài sản "khổng lồ" của bị can Trương Mỹ Lan. Theo đó, C03 tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng;147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM.

C03 cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.

Hai cựu Chủ tịch SCB đã bỏ trốn là Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành

Ngoài ra, C03 cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó còn có 1 sổ tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác.

Với cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, kết quả điều tra xác định bà Nhàn với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.

Ngoài 3 tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu, nhưng hiện Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.

Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.