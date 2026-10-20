Thủ đoạn lừa đảo mới từ cuộc gọi "ô tô chưa đăng kiểm"

Công an phường Đồng Phú, TP.Đồng Nai (trước thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết, ngày 17/10, đơn vị tiếp nhận trình báo của ông P.T.H. (SN 1966, trú tại phường Đồng Phú) về một cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu lừa đảo.

Theo trình báo, ông H. nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo chiếc xe ô tô của ông chưa thực hiện đăng kiểm.

Khi ông H. khẳng định phương tiện đã được đăng kiểm đầy đủ, đối tượng lập tức yêu cầu ông phải gửi hình ảnh về giấy chứng nhận đăng kiểm; giấy đăng ký xe; căn cước công dân; giấy phép lái xe cùng các thông tin cá nhân liên quan. Lý do đối tượng đưa ra là để ông H. chứng minh việc xe đã đăng kiểm.

Ông H. đến công an trình báo sự việc (ảnh: Công an Đồng Nai)

Nhận thấy những điểm bất thường, ông H. không làm theo mà chủ động đến Công an phường Đồng Phú trình báo vụ việc. Qua tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Phú xác định đây có thể là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, lấy lý do thông báo tình trạng phương tiện để thu thập giấy tờ, thông tin cá nhân.

Từ đó, các đối tượng xấu sẽ dùng dữ liệu này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các vi phạm pháp luật khác. Công an phường đã hướng dẫn ông H. ngắt liên lạc và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an phường Đồng Phú khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi hoặc yêu cầu đáng ngờ, người dân cần chủ động xác minh qua các kênh chính thức và nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tuyệt đối không cung cấp giấy tờ cá nhân, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không truy cập vào các đường link lạ, không cài đặt phần mềm, ứng dụng và không chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng gọi đến.