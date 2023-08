Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phương khi đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (áo đen) và tại thời điểm bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.