Thủ súng quân dụng ôm 6.700 viên hồng phiến trong khu chung cư

Ngày 18/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 526 M bắt giữ một đối tượng, thu giữ 6.700 viên ma túy, 120g ma túy đá, 1 súng quân dụng cùng nhiều vũ khí nóng khác. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thọ Hiếu (SN1981, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An).

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua quá trình điều tra, vào khoảng 10h30' ngày 17/5, Công an Hưng Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu ở chung cư Phú Mỹ Trung, đường Mai Hắc Đế, Thành Phố Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Súng quân dụng cùng nhiều vũ khí nóng mà đối tượng trang bị hòng chống trả khi bị vây bắt.

Lực lượng chức năng đã thu tại chỗ 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng với 4 viên đạn đã lên nòng và 1 con dao. Khám xét chỗ ở và 2 ô tô đối tượng thường xuyên sử dụng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 120g ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc, 1 súng côn, 1 súng kíp, 2 hộp tiếp đạn, 1 con dao, hai xe ô tô và nhiều tang vật khác.



Số ma túy mà lực lượng chức năng thu giữ.

Đây là đối tượng vô cùng nguy hiểm khi luôn mang theo vũ khí nóng bên người gồm dao và súng các loại với mục đích chống trả nếu bị phát hiện, thậm chí còn thủ sẵn lượng lớn xăng để sẵn sàng tiêu hủy phương tiện và ma túy khi bị phát hiện.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.