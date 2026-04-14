Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: Xã, phường không ma tuý là then chốt giảm tội phạm

Ngày 14/4, tại Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma tuý tại 8 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Ngô Thanh Bình cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Công tác rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện và người sau cai được thực hiện chặt chẽ; nhiều tụ điểm phức tạp được xử lý kịp thời.

Từ ngày 15/9/2025 đến 14/4/2026, công an 8 tỉnh, thành Nam Bộ đã phát hiện 6.528 vụ, bắt giữ 14.296 đối tượng liên quan đến ma tuý; phát hiện mới hơn 32.000 người sử dụng trái phép chất ma tuý, nâng tổng số lên hơn 70.000 người. Công tác phối hợp, kiểm soát tuyến biên giới, giao thông trọng điểm tiếp tục được tăng cường, góp phần ngăn chặn ma tuý thẩm lậu vào nội địa. Đến nay, 5 địa phương gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM đã đăng ký xây dựng địa bàn không ma tuý.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma tuý đang được Đảng, Nhà nước quan tâm với quyết tâm chính trị cao, nguồn lực được ưu tiên. Việc xây dựng “xã, phường không ma tuý” là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định trong kéo giảm tội phạm, trong đó cần tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” bằng việc quản lý chặt người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng địa bàn không ma tuý, tiến tới xây dựng tỉnh, thành không ma tuý; thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, trong đó có cao điểm tổng rà soát, quản lý người nghiện và triệt xoá các tụ điểm phức tạp.

Cùng với đó, tăng cường đấu tranh tội phạm ma tuý trên không gian mạng; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý vụ án; siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Các đơn vị thống nhất tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Bộ và cả nước.