Triệt phá ổ ma túy giữa lòng Hà Nội, bắt 3 đối tượng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào chiều ngày 06/4/2026, tổ công tác Công an phường Đông Ngạc trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngõ 132 đường Thụy Phương đã phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Đoàn Thị Thu Hằng

Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng được xác định là Đoàn Thị Thu Hằng (SN 1979; trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, Hằng đã tự nguyện giao nộp 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 3 viên nén màu vàng.

Tổ công tác đã lập biên bản tại chỗ, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Đoàn Thị Thu Hằng thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo còn cất giấu ma túy tại phòng trọ trên phố Triều Khúc, xã Tân Triều (giáp ranh phường Thanh Liệt).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét khẩn cấp địa điểm này. Tại đây, công an phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Công Tú Anh (SN 1992; trú tại Hà Đông, Hà Nội) và Vũ Mạnh Trung (SN 1990; trú tại Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội).

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ từ Đoàn Thị Thu Hằng: 3,780 gam Ketamine và 1,100 gam ma túy tổng hợp (dạng viên nén); của từ Nguyễn Công Tú Anh: 2,570 gam Methamphetamine, 0,820 gam ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ vật chứng: Cân điện tử, coóng thủy tinh, ống nhựa và các tờ tiền cuộn tròn còn dính vết mảng ma túy.

Đối tượng Nguyễn Công Tú Anh và Vũ Mạnh Trung

Việc kịp thời bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Công an phường Đông Ngạc đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngăn chặn các "vòi bạch tuộc" ma túy len lỏi vào khu dân cư.

Hiện Công an phường Đông Ngạc đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.