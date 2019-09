Thủ tướng gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy có quy mô lớn nhất từ trước tới nay do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tại tỉnh Kon Tum. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao thư khen của Thủ tướng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án 626T. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của các lực lượng trong đấu tranh với chuyên án này, qua đó thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây tội phạm ma tuý lớn, xuyên quốc gia. Thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương.

Đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ của lực lượng Công an nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, tội phạm ma tuý sẽ bị đẩy lùi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, chúc mừng thành tích của các lực lượng trong đấu trang thành công chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tai Kon Tum.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới. Vì vậy công tác đấu tranh với loại tội phạm này ngày càng cam go.

Phó Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Cảnh sát điều tra về tội phạm về ma túy không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn làm tốt công tác tham mưu, ban hành Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo các mặt công tác phòng, chống ma túy, ưu tiên các nguồn lực về con người, kinh phí, phương tiện, chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đồng thời làm tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị; Tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, nhất là các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã khen thưởng cho 34 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong chuyên án này./.