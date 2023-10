"Thưởng nóng" công an truy bắt đối tượng bắn 2 nữ lao công

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao Bằng khen kèm theo 100 triệu đồng tiền thưởng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi với thành tích truy bắt nhanh 2 thanh niên dùng súng tự chế bắn nữ công nhân môi trường.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (đứng giữa) khen thưởng tập thể Phòng cảnh sát hình sự và Công an thành phố Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi biểu dương thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong công tác trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi phạm tội, gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, do đó đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, giữ bình yên cho nhân dân.

Như VOV đã đưa tin, lúc 1h sáng ngày 5/10, 2 nữ công nhân quét rác là chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi bị 2 thanh niên đi xe máy đến lao vào hành hung.

Sau đó, một thanh niên đã dùng súng bắn vào chân khiến 2 chị này bị mất nhiều máu. Một số người dân sống gần khu vực này nghe có tiếng súng nổ đã đến hiện trường, nhóm thanh niên này bỏ đi. Chị Khải và chị Lưu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu.

Kết quả chụp phim cho thấy cả 2 người đều có đạn trong đùi và bắp chân. Sau khi được phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi chân, sức khỏe 2 chị đã ổn định. Được biết, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng miễn toàn bộ chi phí điều trị cho 2 nữ lao công này.