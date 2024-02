Tiền Giang: Tóm gọn 2 tên cướp tài sản đang tẩu thoát trên quốc lộ 1

Theo thông tin ban đầu cho biết, sau khi nhận thông tin báo về vụ cướp và sự hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, đầu giờ chiều ngày 19/2, công an xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuần tra phát hiện 02 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 1 thuộc xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành). Lực lượng công an đã áp sát và tóm gọn 02 tên cướp này.

Người dân hiếu kỳ đến xem công an bắt gọn 2 đối tượng cướp tài sản

Qua xác minh của cơ quan công an, 02 đối tượng cướp tài sản có tên là Phan Đức Phú (SN 1979, ngụ Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Rô Đum (SN 1978, ngụ Sa Đec, Đồng Tháp). Khám xét tang vật thu giữ trên người đối tượng có 2 đoạn dây chuyền vàng, 1 đoãn phá khoá, 1 ná thun, 1 cây xâm gạo,… Hiện tại vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.

Đối tượng cướp tài sản thứ 2 bị công an bắt giữ