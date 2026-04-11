Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia

Vào lúc 10h ngày 9/4, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do Đại sứ quán và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao vì có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép.

Qua kiểm tra làm việc ban đầu, số công dân này có địa chỉ cư trú tại TP Hồ Chí Minh và xuất cảnh qua Campuchia vào nhiều thời điểm tại nhiều cửa khẩu khác nhau, cư trú trái phép và bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện và bắt giữ.

Các công dân chủ yếu là thanh niên bị dụ dỗ qua mạng với lời mời “việc nhẹ lương cao”. Trong số 8 công dân trên, có 3 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; 1 trường hợp liên quan đến vụ án đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý.

Theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chính quyền Campuchia đẩy mạnh việc truy quét các “hoạt động lừa đảo trực tuyến”, “lao động trái phép”, số công dân Việt Nam bị phía Campuchia bắt giữ và bàn giao qua các cửa khẩu biên giới đất liền ngày càng tăng.

Người dân cần cảnh giác với lời mời làm việc không rõ nguồn gốc, các lời mời ra nước ngoài lao động việc nhẹ lương cao để tránh trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người và lừa đảo xuyên quốc gia.