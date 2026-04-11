Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia

Thứ Bảy, 16:21, 11/04/2026
Ngày 11/4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh cho biết phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất.

Vào lúc 10h ngày 9/4, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do Đại sứ quán và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao vì có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh).

Qua kiểm tra làm việc ban đầu, số công dân này có địa chỉ cư trú tại TP Hồ Chí Minh và xuất cảnh qua Campuchia vào nhiều thời điểm tại nhiều cửa khẩu khác nhau, cư trú trái phép và bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện và bắt giữ.

Các công dân chủ yếu là thanh niên bị dụ dỗ qua mạng với lời mời “việc nhẹ lương cao”. Trong số 8 công dân trên, có 3 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; 1 trường hợp liên quan đến vụ án đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý.  

Lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận 8 công dân Việt Nam do Đại sứ quán và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao...
Các công dân chủ yếu là thanh niên bị dụ dỗ qua mạng với lời mời “việc nhẹ lương cao”.

Theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chính quyền Campuchia đẩy mạnh việc truy quét các “hoạt động lừa đảo trực tuyến”, “lao động trái phép”, số công dân Việt Nam bị phía Campuchia bắt giữ và bàn giao qua các cửa khẩu biên giới đất liền ngày càng tăng.

Người dân cần cảnh giác với lời mời làm việc không rõ nguồn gốc, các lời mời ra nước ngoài lao động việc nhẹ lương cao để tránh trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người và lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo Phú Lữ - Hoàng Ka/Báo CAND
Tag: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Campuchia trục xuất
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến "việc nhẹ lương cao"
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến “việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Công an Thái Nguyên vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến “việc nhẹ lương cao”

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến “việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Công an Thái Nguyên vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài.

Báo cáo lao động Mỹ: Việc làm mới tăng chậm, tiền lương tăng nhẹ

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua (09/01), tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 12/2025 thấp hơn dự báo, khi các lĩnh vực xây dựng, bán lẻ và sản xuất tiếp tục chứng kiến tình trạng nhân sự bị cắt giảm.

Báo cáo lao động Mỹ: Việc làm mới tăng chậm, tiền lương tăng nhẹ

Báo cáo lao động Mỹ: Việc làm mới tăng chậm, tiền lương tăng nhẹ

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua (09/01), tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 12/2025 thấp hơn dự báo, khi các lĩnh vực xây dựng, bán lẻ và sản xuất tiếp tục chứng kiến tình trạng nhân sự bị cắt giảm.

Lời kể của 63 công dân thoát khỏi "bẫy" việc nhẹ lương cao tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao.

Lời kể của 63 công dân thoát khỏi "bẫy" việc nhẹ lương cao tại Campuchia

Lời kể của 63 công dân thoát khỏi "bẫy" việc nhẹ lương cao tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 63 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao.

