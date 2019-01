Tiếp tục làm rõ vai trò các cá nhân trong vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội cho biết, vừa phá thành công chuyên án làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng nói là, trong vụ án này, Trưởng phòng giao dịch của ngân hàng đã “bắt tay” với tội phạm thực hiện trót lọt vụ rút 13 tỷ đồng của một khách hàng. Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an TPHCM)

Nhân viên ngân hàng “bắt tay” tội phạm rút 13 tỷ đồng của khách

Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng đội 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội cho biết, việc làm giả giấy tờ từ trước đến nay xảy ra ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng việc làm giả thẻ tiết kiệm ngân hàng trong vụ án này chắc chắc phải có sự “bắt tay” của cán bộ trong ngân hàng. Bởi, thông tin khách hàng cung cấp cho ngân hàng đó là thông tin cụ thể, chính xác. Và liên quan đến đường dây làm giả thẻ tiết kiệm ngân hàng này, Thượng tá Ngô Văn Đáp cho biết, hiện phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và làm rõ vai trò các cá nhân.

Trước đó, ngày 20/12/2018, anh Đặng Văn L., là khách hàng gửi tiền tại ngân hàng trên địa bàn Hà Nội bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking, thông tin mình vừa giao dịch rút số tiền 13 tỷ đồng của 2 thẻ tiết kiệm gửi tại ngân hàng. Vội chạy về nhà kiểm tra thẻ tiết kiệm, a L. thấy thẻ tiết kiệm ngân hàng vẫn còn nguyên. Anh L. vội thông báo với ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng cho biết cuộc giao dịch đã xong. Lo sợ kẻ gian giao dịch trái phép rút tiền, anh L. và đại diện pháp lý ngân hàng đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội trình báo.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã báo cáo, xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 13 tỷ trong thẻ tiết kiệm của anh L.

Thượng tá, Ngô Văn Đáp cho biết, sau 9 ngày tích cực điều tra, với sự giúp đỡ của Bộ Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên gồm Đỗ Đăng Trung (SN 1986); Nguyễn Bá Anh (SN 1985, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Chu Thị Thu Hường (SN 1981, trú tại P.Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh của ngân hàng trên.

Thượng tá Đáp chia sẻ, trong 9 ngày để phá án, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Bởi, đây là vụ án bộc phát, đối tượng có mặt và thoát khỏi hiện trường rất nhanh. Hình ảnh để lại hiện trường chỉ tương đối. Qua xác minh đường chạy của đối tượng, đối tượng cũng chuyển động nhanh và ít để lại dấu vết nhờ có sự hỗ trợ nhanh chóng của đồng bọn giúp chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác rất “gọn lẹ” và kịp thời.

Lập “xưởng” sản xuất thẻ tiết kiệm ngân hàng

Tại cơ quan công an, Đỗ Đăng Trung khai do trước đây từng là khách hàng của ngân hàng, nên có mối quen biết với Chu Thị Thu Hường. Thời gian gần đây, do nợ nần nhiều người, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiết kiệm của những khách hàng gửi tại ngân hàng này. Trung đã trao đổi với Hường và Hường đồng ý “hợp tác” với Trung. Hường đã dùng tài khoản của mình đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và phát hiện anh Đặng Văn L, một khách hàng đang có 2 thẻ tiết kiệm tổng trị giá 13 tỷ đồng và gửi tại chi nhánh khác, không phải chi nhánh nơi Hường làm việc.

Máy móc Trung dùng làm thẻ tiết kiệm giả. (Ảnh: Công an.TPHCM)

Do vậy, Hường hướng dẫn Trung muốn lấy được tiền thì phải có thẻ tiết kiệm và CMND trùng khớp với tên người gửi. Để có được thẻ tiết kiệm như thật, Trung đã đưa cho Nguyễn Bá Anh, là bạn cùng quê số tiền 1 triệu đồng, đến chi nhánh ngân hàng nơi anh L. gửi tiền mở một tài khoản tiết kiệm thời gian ngắn, với mục đích lấy được phôi thẻ tiết kiệm cùng chữ ký trên thẻ.

Để sản xuất thẻ tiết kiệm, Trung thuê một căn nhà huyện Đông Anh làm “xưởng”, mua máy scan, máy in màu và đen trắng, một bộ máy vi tính, máy ép plastic. Dựa trên phôi thẻ thật của ngân hàng, Trung scan lên máy, sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa. Sau mỗi lần làm được thẻ, Trung đều chuyển cho Hường để xác định xem đã chính xác và đầy đủ như thật chưa. Sau nhiều thời gian mày mò, Trung đã làm được 2 chiếc thẻ tiết kiệm giả với các thông số giống hệt như thẻ tiết kiệm thật của anh Đặng Văn L. Cùng với đó, Trung đã chế ra một tấm CMND giả với thông tin của anh Đặng Văn L., nhưng quét ảnh mình trên CMND.

Lần kiểm tra cuối cùng, Chu Thị Thu Hường đã khẳng định chiếc thẻ tiết kiệm do Trung sản xuất giống hệt với thẻ tiết kiệm do ngân hàng phát hành. Trong các ngày 18 và 19/12, nhóm đối tượng dự định sẽ rút tiền tại chi nhánh Hường làm việc, nhưng do chưa chuẩn bị kỹ và sợ bị nhân viên kiểm soát cùng giao dịch viên ngân hàng phát hiện, nên đã không thực hiện.

Nắm được quy định của ngân hàng là khách hàng có thể rút tiền ở bất cứ chi nhánh nào trong hệ thống nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng, Trung đã sử dụng sim “rác” gọi điện thoại di động đến một chi nhánh khác trong hệ thống ngân hàng - không phải chi nhánh Hường làm việc và cũng không phải chi nhánh nơi anh Lâm gửi tiền, để yêu cầu ngày 20/12 sẽ đến rút 2 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 13 tỷ đồng.

Liên tục hối thúc nhân viên ngân hàng tạo không khí khẩn trương

Do số tiền quá lớn, các nhân viên ngân hàng đã báo về hội sở chuẩn bị tiền cho khách rút. Ngày hôm sau, khi Trung đến ngân hàng yêu cầu rút tiền, nhân viên ngân hàng không chút nghi ngờ, đối chiếu thẻ tiết kiệm với CMND thấy trùng khớp thông tin nên đã bàn giao số tiền 13 tỷ cho Đỗ Đăng Trung.

Số tiền của vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nhận tiền xong, Trung đưa tiền lên xe taxi, chạy về hướng Bắc Ninh. Dọc đường đi, Nguyễn Bá Anh điều khiển xe ô tô Mercedes của Trung đợi sẵn và bọn chúng đã chuyển tiền sang chiếc xe này rồi tẩu thoát.

Để đối tượng Trung rút tiền một cách dễ dàng, Thượng tá Ngô Văn Đáp cho rằng, một phần do sự yếu kém của nhân viên trong hệ thống ngân hàng. Cùng với đó, có thể lợi dụng sự phân tán của nhân viên trong khi giao dịch. Bằng chứng, qua băng tư liệu đối tượng liên tục hối thúc nhân viên Ngân hàng nhằm tạo ra không khí khẩn trương, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Theo Thượng tá Đáp, giá lúc đó nhân viên Ngân hàng chỉ cần thận trọng kiểm tra chéo một, hai bước hoặc nhờ sự giúp đỡ của một hai nhân viên trong quầy giao dịch có lẽ đã không xảy ra việc này./.