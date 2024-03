26 kg nghi là ma túy trôi dạt vào đảo Lý Sơn

Sáng nay 10/3, ông Nguyễn Văn Được, 32 tuổi, thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp 2 gói bọc ni lông màu xám nghi là ma túy. Hai gói này ông Được phát hiện trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển phía Đông Bắc, khu vực cột mốc A10, thuộc thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Các gói bọc ni lông kỹ, nghi là ma túy được người dân phát hiện

Công an huyện Lý Sơn lập biên bản tiếp nhận 2 gói nghi là ma túy từ ông Nguyễn Văn Được giao nộp. Công an huyện đã triển khai lực lượng đến hiện trường tiếp tục phát hiện 1 bao da màu đen, kiểm tra bên trong có 22 gói hình dáng tương tự, được gói cẩn thận. Cơ quan công an cân 22 gói này có trọng lượng khoảng 26 kg.

Nhiều gói nghi là ma túy người dân và Công an thu được

Công an huyện Lý Sơn đã lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, niêm phong tang vật nghi là ma túy và làm việc với những người liên quan.

Công an đến kiểm tra hiện trường tiếp tục phát hiện các gói nghi là ma túy

Trước đó, ngày 14/1/2024, người dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện, thu gom gần 300kg ma túy trôi dạt vào bờ biển khu vực này.