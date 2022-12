Bắc Giang bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can Trương Văn Tư để tạm giam.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Quý Sơn (Lục Ngạn), ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trương Văn Tư (SN 1969), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn.

Bị can Trương Văn Tư hiện trú tại tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, có giá trị.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng./.