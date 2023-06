Bản án hàng chục năm tù cho nhóm đối tượng "rửa tiền"

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Vũ Bằng, 45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Trọng Trung, 28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an thành phố Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi hơn 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên toà.

Từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking.

Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”./.