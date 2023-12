Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý, thu giữ gần 200gam ma tuý đá

Chiều 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt và di lý đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1994, trú xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ tỉnh Long An về đến địa phương. Hằng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nguyễn Thị Bích Hằng tại cơ quan công an

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng gần 10 giờ, ngày 24/10/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Mới, bắt quả tang Đặng Hoàng Long (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, vừa nhận một thùng giấy từ Chành xe “Đồng Phát” trên địa thị trấn Mỹ Luông đi ra, bên trong có chứa gần 200gam ma tuý đá. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Long về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng Công an xác định số ma tuý này, Long được Nguyễn Thị Bích Hằng thuê đến Chành xe nhận thì bị bắt.

Tang vật thu giữ

Ngày 11/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt Hằng để tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đến khoảng 14 giờ ngày 25/12/2023, Hằng đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.