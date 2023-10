Bắt giữ 2 nghi can liên quan vụ giết người ở TP.HCM

Hai nghi can bị bắt giữ, gồm: Vũ Xuân Trường (19 tuổi, ngụ phường 6, quận 8) và Phan Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ phường 7, quận 8, TP.HCM).

Bắt hai nghi can có liên quan đến vụ án giết người ở TP.HCM (Ảnh: TA)

Trước đó, vào ngày 1/10, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây nhận được thông báo của Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về thông tin truy tìm hai nghi can có liên quan đến vụ “Giết người” xảy ra vào ngày 30/9 tại quận 8, TP.HCM.

Khoảng 22h ngày 1/10, lực lượng Biên phòng và Công an huyện Đức Huệ tuần tra kiểm soát khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, phát hiện có hai người nghi vấn xuất cảnh trái phép.

Tổ Tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, Trường và Tuấn khai nhận có liên quan đến vụ giết người ngày 30/9 ở quận 8, TP.HCM nên di chuyển xuống Long An để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.