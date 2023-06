Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ án giết người ở Gia Lai

VOV.VN - Theo tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Kbang đã bắt giữ nhóm 15 đối tượng để điều tra về hành vi giết người trong vụ án xảy ra vào đêm 6/6.