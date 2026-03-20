中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Thứ Sáu, 15:15, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán "thiên thạch" giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân bằng hành vi dàn dựng giao dịch tâm linh.

Ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 người về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua chiêu trò mua bán thiên thạch giả, số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng.

Nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng tại cơ quan công an.

Bốn bị can gồm Man Thăng Long (sinh năm 1976, trú Hưng Yên), Tô Minh Quảng (sinh năm 1976, trú Quảng Nam), Vương Cường (sinh năm 1976, trú Hà Nội) và Mai Văn Cường (sinh năm 1983, trú Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của bà D.T (trú tại Hà Nội) về việc bà bị một nhóm người lừa mua thiên thạch giả, chiếm đoạt số tiền lớn. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Đến ngày 12/3, lực lượng chức năng đủ căn cứ khởi tố, bắt giữ những người liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, công an thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng (được mua từ tiền chiếm đoạt), cùng 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, đầu năm 2025, Man Thăng Long phát hiện nhiều người có nhu cầu mua thiên thạch giá cao nên nảy sinh ý định làm giả để lừa đảo. Sau khi chế tạo thành công thiên thạch giả, Long cùng đồng phạm tìm kiếm "con mồi" là những người có điều kiện kinh tế, tin vào yếu tố tâm linh.

Tang vật vụ án.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo dàn dựng kịch bản tinh vi như: Yêu cầu giao dịch tại địa điểm chỉ định, tổ chức làm lễ trước khi mua bán. Trong quá trình giao dịch, nhóm sử dụng thủ đoạn đánh tráo, niêm phong "thiên thạch" trong két sắt và yêu cầu người mua không tự ý mở; nếu muốn kiểm tra thì phải mời chính những kẻ này đến làm lễ.

Sau khi nhận tiền, nhóm liên tục trì hoãn việc mở niêm phong với nhiều lý do khác nhau. Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, những kẻ lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng của gia đình bà T. Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật