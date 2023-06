Bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

4 đối tượng gồm: Sơn Sà Lụm, sinh năm 1990; Lý Thanh Tùng, sinh năm 1990; Thạch Thông, sinh năm 1986 và Phạm Văn Trường, sinh năm 1997, cùng trú tại tỉnh Sóc Trăng.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng 15/6, qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh kết hợp với Công an thành phố Sóc Trăng tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà không số thuộc địa bàn Khóm 7, Phường 2, thành phố Sóc Trăng do Sơn Sà Lụm làm chủ thì phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 8 bịch ma túy đá, 4 điện thoại di động, một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và các tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 12/6, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng cũng bắt quả tang 2 nhóm người, gồm 8 đối tượng cũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn Phường 8, thành phố Sóc Trăng./.