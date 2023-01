Bắt tạm giam giám đốc công ty đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Tuân, sinh năm 1970, là Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam về tội nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng thực hiện thủ tục bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Tuân (ngoài cùng bên trái)

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thi hành các lệnh và quyết định nêu trên.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến, đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D và Trương Ngọc Tân là nhân viên đăng kiểm có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng.

Ngày 11/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 98-06D trong thời gian 3 tháng (từ 4/1 đến hết 3/4).

Trung tâm đăng kiểm này đã vi phạm quy định tại Nghị định số 139 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/1/2023 đến hết ngày 3/4/2023.

Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét quyết định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án./.