Bị truy đuổi, 2 tên trộm đâm bảo vệ dân phố ở Bình Phước bị thương

Hai đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tạm giữ là Phạm Văn Dũng (26 tuổi) và Võ Đức Mười (34 tuổi, cùng ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, khoảng 1h ngày 16/3, tổ công tác của Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn phường.

Hai đối tượng Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười bị công an bắt giữ (ảnh: CA)

Khi tổ công tác đến khu phố 1 thì phát hiện 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Cả hai không chấp hành mà điều khiển xe máy bỏ chạy nên tổ công tác đã đuổi theo.

Truy đuổi khoảng 5km thì tổ công tác dừng được xe của đối tượng. Lúc này, 2 đối tượng đã dùng dao tự chế tấn công tổ công tác. Hậu quả, khiến anh Nguyễn Minh Hiến (bảo vệ dân phố của phường) bị thương ở tay trái. Tổ công tác đã khống chế, bắt được 1 đối tượng, trường hợp còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát.

Anh Nguyễn Minh Hiến bị hai đối tượng đâm bị thương (ảnh: CA)

Tổ công tác tiếp tục truy tìm và đã bắt được đối tượng còn lại khi đang lẩn trốn tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận là Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười. Do nghiện ma túy nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Không trộm được tài sản có giá trị nên cả hai đã chặt quầy dừa của nhà dân tại khu phố 1, phường Phước Bình đem về bán. Trong lúc đang di chuyển thì bị tổ công tác của công an phường yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Sợ bị lộ nên cả hai bỏ chạy và đã tấn công lực lượng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.