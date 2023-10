Bình Định: Kẻ gian đột nhập nhà dân lấy trộm 142 chỉ vàng

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Lê Hiền)

Ngày 2/10, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bịnh Định tiếp nhận tin báo về việc gia đình bà Lê Thị Xê ở xã Phước Quang bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều tài sản. Sau đó, Công an huyện Tuy Phước phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm vụ trộm.

Trước đó, trưa 1/10, bà Lê Thị Xê đi đám cưới về nhà thì phát hiện kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào nhà, lấy trộm 142 chỉ vàng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Hiện trường vụ trộm cho thấy, kẻ gian cạy cửa sau rồi đột nhập vào bên trong căn nhà.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định điều tra.