Bình Định: Tạm giữ tài xế xe bồn dùng dao đâm chết người

Lực lượng Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 24/11, Trương Việt Cường (40 tuổi) ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển xe bồn biển kiểm soát 77C-22603 vào cửa hàng xăng dầu Phương Linh, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Thời điểm này, anh Trần Văn Dũng (33 tuổi) trú Khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bịnh Định điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 81C - 06083 vào cửa hàng xăng dầu này để đổ xăng.

Trong lúc đổ xăng, Trương Việt Cường và Trần Văn Dũng xảy ra mâu thuẩn dẫn đến cãi vã. Sau đó, Trương Việt Cường đã rút con dao đâm trúng ngực của Trần Văn Dũng gây thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh Trần Văn Dũng đã tử vong.

Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp đối với Trương Việt Cường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Hai người này vào cây xăng, rồi gây lộn với nhau, rồi tài xế điều xe bồn lấy dao bấm gắn trong chùm chìa khóa đâm tài xế xe tài. Công an tỉnh giao cho Công an thành phố Quy Nhơn điều tra toàn diện".