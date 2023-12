Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/12, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thanh Thuận (SN 1998, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có tiền trả nợ, Thuận sử dụng điện thoại di động truy cập vào mục "Hẹn hò" của mạng xã hội Facebook, đưa ra thông tin mình là người giới thiệu, ai có nhu cầu tìm "bạn trai" (dịch vụ đổi tình lấy tiền gọi là "Sugar Baby" và "Sugar Daddy") thì tương tác với Thuận.

Lê Thanh Thuận tại cơ quan điều tra ( Ảnh: Công an Cần Thơ)

Khi có con mồi tương tác Thuận sẽ trao đổi nhắn tin hẹn cho "Sugar Baby" và "Sugar Daddy" gặp nhau ở phía trước chi nhánh của một ngân hàng trên đường 3 Tháng 2 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), đồng thời yêu cầu "Sugar Baby" chạy xe máy đến điểm hẹn để đón "Sugar Daddy".

Chờ con mồi đến điểm hẹn Thuận giả làm "người trong cuộc" đến tiếp cận, giả vờ là nhân viên ngân hàng, rồi mượn xe chạy vào ngân hàng lấy đồ để chiếm đoạt xe.

Một trong các xe máy công an thu hồi được từ hành vi lừa đảo của Thuận ( Ảnh: Công an Cần Thơ)

Với thủ đoạn này, từ ngày 28/11/2023 đến ngày 11/12/2023, Thuận đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt 6 xe máy của các bị hại tại địa bàn quận Ninh Kiều (5 vụ) và quận Cái Răng (1 vụ).

Tiếp nhận tin báo tố giác của người bị hại, Công an phường Tân An đã tiến hành xác minh, truy xét. Ngày 12/12, Thuận bị bắt quả tang khi đang tiếp tục thực hiện một vụ lừa đảo mới. Công an quận Ninh Kiều đã thu hồi tang vật là 6 chiếc xe máy mà Thuận đã chiếm đoạt để trao trả cho các bị hại.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra làm rõ. Ai là bị hại của đối tượng Thuận hoặc người có liên quan đến vụ việc trên thì đến Công an quận Ninh Kiều được được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.