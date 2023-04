Chiêu trò lừa đảo của nữ giám đốc Thủy Phát Land

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thuỷ (34 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trần Thị Thủy là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land (Công ty Thủy Phát Land), địa chỉ ở khu phố 6, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh bị can Trần Thị Thủy (Ảnh: CACC).

Cơ quan điều tra nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về việc Thuỷ nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng đất nhưng không thực hiện cam kết mà bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng tháng 1/2021, mặc dù, không được chủ sở hữu lô đất ở Bình Phước ủy quyền, hoặc cho phép môi giới nhưng Thủy vẫn đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá bán 530 triệu đồng và nhận trước tiền đặt cọc 330 triệu đồng.

Khi đến hạn, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian công chứng sang tên cho bà T. Sau đó, Thủy thông tin lại, chủ đất đã bán lô đất cho người khác nên sẽ trả tiền lại cho bà T., kèm theo tiền bồi thường hợp đồng 150 triệu đồng. Thế nhưng, Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng, sau đó cắt liên lạc.

Vẫn thủ đoạn trên, Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại Dự án Khu dân cư Song Phương (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H. với giá hơn 1,3 tỷ đồng và nhận đặt cọc 615 triệu đồng. Thủy tiếp tục lấy lí do chủ đất đã bán cho người khác và sẽ hoàn trả tiền, cùng bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Thế nhưng, Thủy không trả lại cho bà H. mà bỏ trốn. Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm Trần Thị Thủy.

Trước khi bị khởi bị can về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Thủy còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy"./.