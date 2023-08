Chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ, dàn cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ hầu tòa

Dàn cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ bị bắt phạm tội gì?

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, 4 bị can là nguyên lãnh đạo của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ bị khởi tố, bắt tạm giam do có dấu hiệu phạm tội trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.