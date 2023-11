Công an An Giang bắt kẻ cướp tài sản sau 15 năm truy nã

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa di lý Võ Xuân Hoà (SN 1961, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về địa phương. Võ Xuân Hoà bị truy nã 15 năm qua.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 15/9/2007, Hoà thấy chị C. đeo nhiều nữ trang nên rủ Út, Dũng, Lê, Phước, Thoa, Giàu và một số người khác cùng cướp nữ trang của chị C.

Hòa phân công Dũng chở chị C. đến khách sạn Cây Bàng thuộc phường Bình Đức, TP Long Xuyên giả vờ mua bán dâm để đồng bọn xông vào phòng tri hô đánh ghen rồi cướp tài sản.

Võ Xuân Hoà tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Chị C. bị cướp 1 bộ vòng, 1 lắc tay, 1 sợi dây chuyền, tổng trọng lượng hơn 1,4 lượng vàng và 1 điện thoại di động. Thực hiện vụ cướp thành công, những kẻ này đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau đó, chị C. trình báo cơ quan chức năng. Nhóm người trên bị khởi tố và xét xử, riêng Hoà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/1/2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm Võ Xuân Hoà về hành vi Cướp tài sản”.

Sau 15 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, đến trưa 2/11, Hoà bị trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện, Hoà được bàn giao cho Công an TP Long Xuyên điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hồi tháng 10, một kẻ trốn truy nã lâu năm cũng bị bắt. Cụ thể, hôm 23/10, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Bình Thủy bắt Đặng Văn Tý (SN 1987, trú tại ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú), kẻ bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, trong lúc làm thuê cho Công ty TNHH MTV Dung Nam (thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Tý cùng Đặng Văn Tèo và Nguyễn Quốc Nhân bàn nhau trộm tiêu của công ty bán lấy tiền tiêu xài.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12 - 29/4/2014, 3 người này đã lấy trộm 7 lần, tổng cộng 979kg tiêu hạt khô, đem bán được trên 90 triệu đồng. Sau đó, công ty phát hiện bị mất trộm số tiêu trên nên trình báo công an.

Nhóm người trên đã bị TAND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai tuyên án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản, trong đó, Tý lãnh 26 tháng tù. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Tý bỏ trốn. Ngày 20/7/2015, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Tý.