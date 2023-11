CSGT bắt giữ kẻ sát nhân đang lẩn trốn trên xe khách

Tối 6/11, thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho hay, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, do mâu thuẫn Cao Bá Khoa (SN 1998, trú tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) dùng dao nhọn đâm vào ngực anh Trương Đình Thanh (SN 1981, trú tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Sau khi gây án, đối tượng Khoa đã lên xe ô tô khách giường nằm đường dài để đi vào các tỉnh phía nam lẩn trốn.

Đối tượng Cao Bá Khoa (ngồi giữa)

Nhận được thông tin của Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đội, trạm trên các tuyến tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là kiểm soát xe ô tô khách để phát hiện, bắt giữ, không để đối tượng trốn thoát.

Đến 3h45 ngày 7/11, tại Km 418 QL1A thuộc địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, dừng, kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B-017xx và phát hiện Khoa đang ở trên xe.

Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, xử lý theo quy định.