Cụ bà ở Long An gom hơn 14 tỷ đồng tiền hụi rồi bỏ trốn

VOV.VN - Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An vừa tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan bà Nguyễn Thị Sương (74 tuổi, trú xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chiếm đoạt tài sản bằng việc gom tiền của các hụi viên rồi tuyên bố vỡ hụi.