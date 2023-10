Đà Nẵng: Bắt 2 đối tượng mua bán 1000 viên thuốc lắc và hàng chục gói ma túy

Nguyễn Phúc Hậu (trái) và Phạm Văn Hoàng bị bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 5/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác lập Chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Phúc Hậu, 29 tuổi, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Khoảng 12h ngày 29/9, tại khu vực chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu phối hợp lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Phạm Văn Hoàng, 23 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ khoảng 1000 viên thuốc lắc, 56 gói ma túy nước Cam, 5 gói Ketamine, 2 gói ma túy nước Nho, 2 gói ma túy dạng cafe.

Mở rộng chuyên án, Cơ quan Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phúc Hậu về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hậu tại căn hộ trên đường Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ma túy loại ketamine, 1 cân điện tử.