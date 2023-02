Đề nghị truy tố “hot girl” Tina Dương hai tội danh  

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết luận điều tra, gửi Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Ninh Thị Vân Anh - Tina Dương (SN 1995, ngụ xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an tỉnh Bình Thuận làm việc với Tina Dương vì có liên quan đến đơn tố giác của công dân. (Ảnh: B.H).

Theo kết quả điều tra, ngày 24/1/2022, Tina Dương có làm hợp đồng thuê xe ô tô biển số 51H - 242.74 với Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TP. HCM), với thời hạn là 3 tháng (24/1 - 24/4/2022).

Sau khi kiểm tra, ký hợp đồng và nhận xe cũng như các giấy tờ liên quan, Tina Dương trả tiền thuê xe tháng đầu tiên và chi phí giao xe cho công ty với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Đến ngày hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty đã nhiều lần liên lạc với Tina Dương để yêu cầu trả lại xe nhưng Tina Dương cố tình trốn tránh không trả xe.

Tháng 5/2022, Tina Dương điều khiển xe ô tô biển số 51H - 242.74 ra TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) và cùng người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Vào thời điểm này, Tina Dương có mua trả góp 2 sim điện thoại của nhà mạng Viettel với số đuôi siêu đẹp trị giá hơn 500 triệu đồng nhưng cũng không có tiền để trả.

Để có tiền đầu tư cửa hàng bán trái cây và trả góp sim điện thoại, Tina Dương đã bán xe ô tô 51H - 242.74 cho anh B.Đ.H (trú quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Tina Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: B.H)

Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H đã chuyển cho Tina Dương tổng số tiền 390 triệu đồng. Sau đó, Tina Dương về TP.HCM đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H - 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H để tạo lòng tin và nói dối rằng chờ anh họ của Tina Dương đi công tác về sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đến tháng 7/2022, do thiếu nợ nhiều người nên Tina Dương đã rời khỏi TP. Ninh Bình về lại TP.HCM và sau đó đến TP.Phan Thiết để sinh sống thì được Công an tỉnh Bình Thuận mời lên làm việc vì có liên quan đến đơn tố giác của công dân.

Ngày 13/10/2022, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Tina Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bổ sung đối với Tina Dương về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”./.