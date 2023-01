Đối tượng sát hại bạn gái cũ ở phố Vương Thừa Vũ đã đầu thú

Hiện trường vụ án mạng

Sáng 15/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau khi xác định được nơi Hoàng Văn Thành, quê ở tỉnh Thái Nguyên đang lẩn trốn thuộc địa bàn quận Long Biên (Hà Nội), để tránh đối tượng bị kích động dẫn đến tình huống xấu, các tổ công tác gồm Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng gia đình đã vận động Thành ra đầu thú.

Trước đó, tối 12/1, người dân tại phố Vương Thừa Vũ, đoạn gần số nhà 82, nghe thấy tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ. Sau đấy, cô gái bị đối tượng là nam giới vật ngã, dùng dao đâm nhiều nhát vào người… Thời điểm ấy, một nam thanh niên vào can ngăn nhưng bị đối tượng dùng dao đe dọa lại, người dân xung quanh không dám tiếp cận khi đối tượng có hung khí. Nạn nhân cố gắng chống cự nhưng do bị đâm, vết thương nặng cô gái đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng rời bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát quay lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng. Nạn nhân tên là U.T.P (SN 2003), quê ở tỉnh Lai Châu, làm nghề nail gần khu vực hiện trường.

Đối tượng đâm U.T.P tử vong được xác định là Hoàng Văn Thành, bạn trai cũ của nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được cơ quan chức năng nhận định là mâu thuẫn tình cảm./.