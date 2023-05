Giả danh cán bộ sở lừa người muốn mua nhà ở xã hội

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với bà Trần Thị Bình.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2023, bà Trần Thị Bình giả danh là cán bộ phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng. Bà Bình đi khoe có khả năng xin được sổ trợ cấp hộ nghèo và giúp mua nhà ở xã hội cho những người có nhu cầu.

Từ thông tin này, nhiều người khó khăn tại thành phố Đà Nẵng đã liên hệ, đưa tiền cho bà Bình nhờ giúp làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại một số dự án nhà ở xã hội. Ngoài ra, một số người đưa tiền nhờ bà Bình làm sổ trợ cấp hộ nghèo. Tuy nhiên, do chờ mãi không có kết quả nên họ đã trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra bước đầu, Công an huyện Hòa Vang xác định có nhiều người bị Trần Thị Bình lừa đảo chiếm đoạt tiền. Công an huyện Hòa Vang thông báo, những ai là bị hại liên hệ điều tra viên Công an huyện Hòa Vang để cung cấp thêm thông tin và xác định thiệt hại./.