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Hà Nội thu giữ gần 600 công cụ hỗ trợ rao bán trên mạng

Thứ Sáu, 19:14, 16/10/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội triệu tập người phát tán, rao bán trái phép công cụ hỗ trợ trên mạng, thu giữ 374 bình xịt hơi cay, 193 gậy các loại, 53 dùi cui điện cùng nhiều tang vật liên quan.

Rao bán công cụ hỗ trợ qua website, mạng xã hội

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập người tạo lập, sử dụng website rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng để làm rõ hành vi vi phạm. Qua kiểm tra kho hàng, công an thu giữ hàng trăm tang vật gồm bình xịt hơi cay, gậy ba khúc, dùi cui điện và nhiều công cụ khác.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện một website đăng tải thông tin rao bán các loại công cụ hỗ trợ như gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, dùi cui điện…

Người quản lý website sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook để trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm này.

Trước đó, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an phường Yên Nghĩa triệu tập N.X.L. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội), người tạo lập và sử dụng website trên, đến cơ quan công an làm việc.

Quá trình làm việc, N.X.L. khai nhận đã đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết trên website nhằm rao bán các loại công cụ hỗ trợ để kiếm lời.

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Người cùng tang vật tại cơ quan công an

Thu giữ hàng trăm bình xịt hơi cay, gậy ba khúc

Qua kiểm tra kho hàng của N.X.L., lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều loại công cụ hỗ trợ, gồm: 53 dùi cui điện các loại, 70 gậy ba khúc bằng kim loại, 70 gậy ba khúc bằng cao su, 374 bình xịt hơi cay các loại, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn và 1 bộ máy tính để bàn.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đã triệu tập đối tượng, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ được xem xét xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Khuyến cáo người dân không mua bán trái phép công cụ hỗ trợ

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không đăng tải, quảng cáo, rao bán, môi giới hoặc mua bán trái phép công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, hội, nhóm và các nền tảng trực tuyến.

Người dân cũng không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định, kể cả với mục đích tự vệ hay phòng ngừa nguy hiểm.

Khi phát hiện tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu rao bán hoặc mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan như đường link, tài khoản, hình ảnh, số điện thoại và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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Phát hiện đối tượng ở Thái Nguyên tàng trữ vũ khí

VOV.VN - Công an phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện Ma Thành Băng có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí qua hoạt động trên không gian mạng. Khẩu súng dài khoảng 90cm được cất giấu trong tủ quần áo tại nơi ở của đối tượng.

Danh Thiết/VOV.VN
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