Hà Nội xử phạt người đàn ông đăng tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Công an phường Thanh Xuân vừa xử phạt ông N.N.T (SN 1967) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP).

Một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vừa bị lực lượng Công an xử phạt hành chính

Qua công tác xác minh, cơ quan Công an xác định ông N.N.T không có quyền, lợi ích liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời cũng không phải cư dân phường Hồng Hà. Tuy nhiên, sau khi đọc được nội dung từ một trang mạng có dấu hiệu xuyên tạc, ông đã sao chép hình ảnh, đăng tải kèm những thông tin suy diễn, bịa đặt lên một nhóm mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hành vi này đã khiến nhiều người hiểu sai bản chất vụ việc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngày 31/7/2026, Công an phường Thanh Xuân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.T về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng kỹ nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không tiếp tay cho việc phát tán tin giả, thông tin sai sự thật. Mọi hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt hoặc xuyên tạc đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, từ khi Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026, các hành vi tương tự có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo quy định mới, với chế tài nghiêm khắc hơn nhằm tăng cường xử lý tình trạng phát tán tin giả trên không gian mạng.