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Đăng thông tin sai sự thật, một người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 12,5 triệu đồng

Thứ Tư, 21:19, 29/07/2026
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VOV.VN - Ngày 29/7, Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.S.L. (SN 1992, trú xóm Phú Cường, xã Giai Lạc) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Giai Lạc phát hiện tài khoản Facebook N.S.L.bds đăng tải trên một fanpage có đông thành viên thông tin sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập xã. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là anh N.S.L. và mời người này đến làm việc.

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Anh N.S.L làm việc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại cơ quan công an, anh N.S.L. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các thông tin, hình ảnh sai sự thật đã đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Công an xã Giai Lạc đã xử phạt anh N.S.L. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Giai Lạc khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn.

Bá Thăng/VOV.VN
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