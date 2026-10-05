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Khởi tố 12 bị can trong đường dây trộm, tiêu thụ 2.700 con mèo

Thứ Hai, 15:30, 05/10/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can đã tham gia trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo tại nhiều địa bàn. Các nhóm hoạt động chủ yếu từ 23h đến 4h sáng, mỗi đêm bắt từ 4-10 con.

Các bị can bị khởi tố gồm Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987, thường trú TP. Cần Thơ), Võ Hoài Nam (2005, ngụ phường Trung Mỹ Tây), Nguyễn Đình Huy (2007, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Tuấn Anh (2004), Bùi Thanh Hào (2004, cùng ngụ xã Đông Thạnh) và 7 bị can khác sinh năm từ 2008 đến 2010.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) phát hiện một nhóm người có biểu hiện trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Hoạt động của nhóm này diễn ra tại xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp, phường An Hội Tây và một số khu vực lân cận.

khoi to 12 bi can trong duong day trom, tieu thu 2.700 con meo hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lưu Thanh Bình. (Ảnh: CACC)

Qua điều tra, công an xác định Lưu Thanh Bình chuyên thu mua mèo sống, tập kết tại một địa điểm trên đường TX39, phường Thới An, TP.HCM để bán lại. Bình bị cáo buộc móc nối với nhiều người, thu mua mèo do trộm cắp mà có và cung cấp hoặc bán dụng cụ bẫy mèo.

Các bị can chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn và sử dụng xe máy đến khu dân cư tìm vật nuôi. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, khi người dân đang nghỉ ngơi và đường phố ít người qua lại.

Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện mèo, các đối tượng sử dụng bẫy tự chế hoặc mua từ Bình để bắt, nhanh chóng thu gom rồi rời khỏi hiện trường. Trung bình mỗi nhóm bắt trộm từ 4 đến 10 con mèo mỗi đêm.

Ngày 8/7, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra, ngăn chặn hoạt động của nhóm này, thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi, 13 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt; đồng thời triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do các nhóm trên cung cấp, Bình còn thu mua từ nhiều nguồn khác để bán lại cho người có nhu cầu.

khoi to 12 bi can trong duong day trom, tieu thu 2.700 con meo hinh anh 2
12 bị can đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo tại nhiều địa bàn. (Ảnh: CACC)

Sau khi thu giữ 50 con mèo, Công an xã Đông Thạnh đã xác minh và trao trả 13 con cho người dân. Số còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận, chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục tìm chủ sở hữu.

Người dân có mèo bị mất trộm có thể liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS tại số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, TP.HCM để cung cấp thông tin, nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi và kịp thời trình báo khi phát hiện hành vi trộm cắp, thu gom hoặc tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi cần kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc; không thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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