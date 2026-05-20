  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó trưởng Công an phường bị thương nặng khi truy bắt nhóm bắt trộm chó, mèo

Thứ Tư, 16:18, 20/05/2026
VOV.VN - Hai đối tượng trộm cắp chó, mèo bị bắt đều đang trong diện quản lý của cơ quan công an. Cả hai đang điều trị nghiện ma túy bằng Methadone và một đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau quá trình theo dõi, điều tra, khoảng 2h ngày 20/5, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi), cùng trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt nên tiến hành mật phục, bắt quả tang khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp chó, mèo.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, Thiếu tá Từ Đức Tú, Phó trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bị chấn thương nghiêm trọng và hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Hai đối tượng trộm cắp chó, mèo bị bắt giữ cùng nhiều tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 9 cá thể vật nuôi, trong đó có 6 con còn sống, 3 con đã chết. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm gồm thanh gỗ dạng súng tự chế, máy kích điện cùng bình xịt hơi cay.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trương Minh Đạt và Phan Huy Khang hiện đang trong diện quản lý của cơ quan Công an, hiện cả 2 đang điều trị nghiện ma túy bằng Methadone. Riêng đối tượng Phan Huy Khang từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tang vật trong vụ việc.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truy đuổi hay đối đầu trực tiếp với các đối tượng trộm cắp vật nuôi để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an phường, xã gần nhất để phối hợp điều tra, làm rõ

Trước đó, như VOV đã phản ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn các phường  khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp chó, mèo với thủ đoạn liều lĩnh, manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Cần Thơ cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Cần Thơ và Công an phường Long Tuyền cho biết, vừa tiếp nhận thông tin của một chủ doanh nghiệp trình báo về việc đối tượng thực hiện hành vi giả mạo danh nghĩa Trường Đại học Tây Đô (có trụ sở tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đe dọa cướp tài sản người khác

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố 5 thiếu niên từ 13-17 tuổi để điều tra hành vi dùng dao đe dọa, cướp tài sản của người dân tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Chợ Gạo.

Xác minh 2 nữ quái xế dùng ná cao su bắn người đi đường

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc phát hiện 02 công dân nữ đều dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô mang theo 01 ná cao su dài khoảng 120cm..., bị ngã xe tại đường Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh.

