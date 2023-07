Khởi tố 5 bị can vụ vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.